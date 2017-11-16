Sinema - Kardan Adam (The Snowman)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek. Gir Kanıma" ve "Köstebek" filmleriyle üne kavuşan İsveçli yönetmen Tomas Alfredson'un yönetmenliğini üstlendiği "Kardan Adam"; atkısı hayli bir kardan adama sarılmış şekilde bulunan ve kayıp olduğu bildirilen bir kadını bulmaya çalışan bir dedektifin soruşturmasını anlatıyor.



Rebecca Ferguson, Michael Fassbender, Toby Jones, J.K. Simmons, Val Kilmer, Chloe Sevigny, Charlotte Gainsbourg ve James D'Arcy gibi başarılı isimlerin rol aldığı gerilim türündeki filmin senaryosu Hossein Amini, Peter Straughan ve Soren Sveistrup üçlüsüne ait.