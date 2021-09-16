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Sinema - Karanlıktaki Çığlık

AA - Haberler | Güncel

"Karanlıktaki Çığlık" Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernandez ve Clara Kovacic'in başrollerinde oynadığı ; Diego Savignano'nun yönetmenliğini yaptığı "Karanlıktaki Çığlık", genç bir Youtuber'ın, "Dark Web"in derinliklerine erişmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.

"Karanlıktaki Çığlık"

Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernandez ve Clara Kovacic'in başrollerinde oynadığı ; Diego Savignano'nun yönetmenliğini yaptığı "Karanlıktaki Çığlık", genç bir Youtuber'ın, "Dark Web"in derinliklerine erişmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.

Sinema - Karanlıktaki Çığlık

Sinema - Karanlıktaki Çığlık

Sinema - Karanlıktaki Çığlık

Sinema - Karanlıktaki Çığlık
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sinema - Karanlıktaki Çığlık - Haberler
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