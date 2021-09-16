Sinema - Karanlıktaki Çığlık

"Karanlıktaki Çığlık"

Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernandez ve Clara Kovacic'in başrollerinde oynadığı ; Diego Savignano'nun yönetmenliğini yaptığı "Karanlıktaki Çığlık", genç bir Youtuber'ın, "Dark Web"in derinliklerine erişmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.