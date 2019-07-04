Sinema - İntikam

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Hoon-jung Park'ın yönettiği İntikam, ailesini yardımcı olmak amacıyla ödüllü bir yarışmaya katılan lise öğrencisi Ja yoon'un, bu sırada geçmişiyle ilgili karanlık sırları öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Kaynak: AA