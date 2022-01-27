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Sinema - İlk Temas

AA - Güncel

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Atilla Barışer'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "İlk Temas", gerilim ve bilim-kurgu türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, bilimsel olmayan şeylere inanmayan bir profesörün, yaşadığı dağ evinde başına gelen bir olay sonrası yaşamının tamamen değişmesini işliyor.

Filmde, Bekir Annıak, Bedirhan Barışer, Maksut Kesici, İrem Akçay ve Mehmet Sait Aydın rol aldı.

Sinema - İlk Temas

Sinema - İlk Temas

Sinema - İlk Temas

AA - Güncel

Sinema, Film, Güncel, Haber

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