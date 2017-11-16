Sinema - İçimdeki Güneş

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek. 2017 Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olan Claire Denis'in yeni filmi "İçimdeki Güneş", gönül işlerinde şansı pek yaver gitmese de aşkı aramaya devam eden, ressam bir kadının hikayesini konu ediniyor.



Komedi, aşk ve dram karışımı filmde Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Josiane Balasko, Sandrine Dumas, Philippe Katerine, Alex Descas, Valeria Bruni Tedeschi ve Gerard Depardieu rol aldı.