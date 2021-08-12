Sinema - Gerçek Kahraman
Gerçek Kahraman Bir banka memurunun yaşanan banka soygunu sırasında aslında bir video oyununda olduğunu fark etmesi ve hayatına yön vermek istemesiyle başlayan hikayesini konu ediniyor.
Gerçek Kahraman
Bir banka memurunun yaşanan banka soygunu sırasında aslında bir video oyununda olduğunu fark etmesi ve hayatına yön vermek istemesiyle başlayan hikayesini konu ediniyor. bu Bu haftanın vizyon filmlerinden olan "Gerçek Kahraman"ın başrolünde Ryan Reynolds yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı