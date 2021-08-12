Sinema - Gerçek Kahraman
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Sinema - Gerçek Kahraman

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gerçek Kahraman Bir banka memurunun yaşanan banka soygunu sırasında aslında bir video oyununda olduğunu fark etmesi ve hayatına yön vermek istemesiyle başlayan hikayesini konu ediniyor.

Gerçek Kahraman

Bir banka memurunun yaşanan banka soygunu sırasında aslında bir video oyununda olduğunu fark etmesi ve hayatına yön vermek istemesiyle başlayan hikayesini konu ediniyor. bu Bu haftanın vizyon filmlerinden olan "Gerçek Kahraman"ın başrolünde Ryan Reynolds yer alıyor.

Sinema - Gerçek Kahraman
Sinema - Gerçek Kahraman
Sinema - Gerçek Kahraman
Sinema - Gerçek Kahraman

Kaynak: Anadolu Ajansı

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