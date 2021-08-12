Sinema - Gerçek Cinler

Gerçek Cinler Film, tezi için ilginç ve korku dolu olayların yalandığı bir köye giden ve burada sürprizlerle karşılaşan Ceyhun'un hikayesini konu ediyor.

Gerçek Cinler

Film, tezi için ilginç ve korku dolu olayların yalandığı bir köye giden ve burada sürprizlerle karşılaşan Ceyhun'un hikayesini konu ediyor. Yüksek lisans tezi için korku hikayeleri ve mitleri seçen Ceyhun, arkadaşları ile birlikte gizemli olayların yaşandığı bir yerlere gider ve burada araştırmalar yaparken bazı olayların gerçek olduğunu fark eder.

Kaynak: Anadolu Ajansı