Sinema filmine hazırlanıyor Serkan Tatar, son bir aydır dünyaca ünlü bir boks şampiyonunun hayatını anlatacak sinema filmi için hazırlanıyor

Milli boksör, antrenör, sevilen dizi "Kuruluş Osman" dizisinin oyuncularından Serkan Tatar, son bir aydır dünyaca ünlü bir boks şampiyonunun hayatını anlatacak sinema filmi için hazırlanıyor ve senaryo okuyor. Filmin sahnelerinin bir kısmı ABD'de bir kısmı da Türkiye'de çekilecek. Filmin yapımcıları, yardımcı başrol kadın oyuncuyu Türk oyunculardan seçmeye karar verdi. Tatar, filme cast konusunda da destek verecek.& ;

Kaynak: Snob Magazin