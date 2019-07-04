Sinema - Efsunlu - Kabirden Gelen

Sinema - Efsunlu - Kabirden Gelen

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Uğur Kaplan'ın yönettiği Efsunlu - Kabirden Gelen, geldiği kız yurdunda tanıştığı Burcu'ya yardım etmek isterken kendini hiç ummadığı olayların içerisinde bulan Kübra'nın hikayesini anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Uğur Kaplan'ın yönettiği Efsunlu - Kabirden Gelen, geldiği kız yurdunda tanıştığı Burcu'ya yardım etmek isterken kendini hiç ummadığı olayların içerisinde bulan Kübra'nın hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA
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