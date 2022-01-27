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Sinema - Drive My Car

AA - Güncel

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Japonya'nın Oscar adayı olarak 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'ne giren "Drive My Car"ın yönetmenliğini Ryusuke Hamaguchi üstlendi.

Film, katıldığı festivallerden "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri aldı.

Haruki Murakami'nin kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Hidetoshi Nishijima, Toko Miura ve Masaki Okada yer alıyor.

Sinema - Drive My Car

Sinema - Drive My Car

Sinema - Drive My Car

AA - Güncel

Oscar ödülü, Japonya, Sinema, Film, Güncel, Haber

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