Sinema - Derisini Satan Adam
Derisini Satan Adam İç savaştan kaçıp Lübnan'a giden Suriyeli olan Sam Ali, Avrupa'ya gitmek ve hayatının aşkıyla birlikte bir yaşam kurmak istemektedir.
Derisini Satan Adam
İç savaştan kaçıp Lübnan'a giden Suriyeli olan Sam Ali, Avrupa'ya gitmek ve hayatının aşkıyla birlikte bir yaşam kurmak istemektedir. Bir sanatçının yüksek bir bedel karşılığında vücuduna dövme yapma teklifini kabul eden Sam Ali, bu kararının özgüürlüğünü kısıtladığını fark eder.
Kaynak: Anadolu Ajansı