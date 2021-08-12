Sinema - Derisini Satan Adam
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Sinema - Derisini Satan Adam

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Derisini Satan Adam İç savaştan kaçıp Lübnan'a giden Suriyeli olan Sam Ali, Avrupa'ya gitmek ve hayatının aşkıyla birlikte bir yaşam kurmak istemektedir.

Derisini Satan Adam

İç savaştan kaçıp Lübnan'a giden Suriyeli olan Sam Ali, Avrupa'ya gitmek ve hayatının aşkıyla birlikte bir yaşam kurmak istemektedir. Bir sanatçının yüksek bir bedel karşılığında vücuduna dövme yapma teklifini kabul eden Sam Ali, bu kararının özgüürlüğünü kısıtladığını fark eder.

Sinema - Derisini Satan Adam
Sinema - Derisini Satan Adam
Sinema - Derisini Satan Adam
Sinema - Derisini Satan Adam

Kaynak: Anadolu Ajansı

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