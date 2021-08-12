Sinema - Derisini Satan Adam

Derisini Satan Adam İç savaştan kaçıp Lübnan'a giden Suriyeli olan Sam Ali, Avrupa'ya gitmek ve hayatının aşkıyla birlikte bir yaşam kurmak istemektedir.

Derisini Satan Adam

İç savaştan kaçıp Lübnan'a giden Suriyeli olan Sam Ali, Avrupa'ya gitmek ve hayatının aşkıyla birlikte bir yaşam kurmak istemektedir. Bir sanatçının yüksek bir bedel karşılığında vücuduna dövme yapma teklifini kabul eden Sam Ali, bu kararının özgüürlüğünü kısıtladığını fark eder.

Kaynak: Anadolu Ajansı