SİNEMA - Dalgalar ve İzler

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 1'yerli olmak üzere 3 film vizyona girecek.

Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği "Dalgalar ve İzler" bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren bir anne ve kızının hikayesini anlatıyor.

Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya, Goncagül Sunar ile Damla Alibeşe'nin başrollerinde oynadığı filmin senaryosu Yasemin Zorlu ve Ayhan Zorlu tarafından kaleme alındı.