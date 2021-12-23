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SİNEMA - Dalgalar ve İzler

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 1'yerli olmak üzere 3 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 1'yerli olmak üzere 3 film vizyona girecek.

Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği "Dalgalar ve İzler" bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren bir anne ve kızının hikayesini anlatıyor.

Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya, Goncagül Sunar ile Damla Alibeşe'nin başrollerinde oynadığı filmin senaryosu Yasemin Zorlu ve Ayhan Zorlu tarafından kaleme alındı.

SİNEMA - Dalgalar ve İzler

SİNEMA - Dalgalar ve İzler

SİNEMA - Dalgalar ve İzler

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AA - Son Dakika Haberleri

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