Sinema - Çok Satanlar

Fragman "Çok Satanlar" Lina Roessler'ın yönettiği "Çok Satanlar"; babasının butik yayınevini devralan bir kadının, zamanında yayınevine ün getirmiş olan ve şimdilerde inzivaya çekilmiş olan yazar Harris Shaw'un sözleşme gereği kendilerine bir kitap borcu olduğunu fark etmesiyle gelişen...