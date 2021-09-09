Sinema - Çok Satanlar
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Sinema - Çok Satanlar

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fragman "Çok Satanlar" Lina Roessler'ın yönettiği "Çok Satanlar"; babasının butik yayınevini devralan bir kadının, zamanında yayınevine ün getirmiş olan ve şimdilerde inzivaya çekilmiş olan yazar Harris Shaw'un sözleşme gereği kendilerine bir kitap borcu olduğunu fark etmesiyle gelişen...

Fragman "Çok Satanlar"

Lina Roessler'ın yönettiği "Çok Satanlar"; babasının butik yayınevini devralan bir kadının, zamanında yayınevine ün getirmiş olan ve şimdilerde inzivaya çekilmiş olan yazar Harris Shaw'un sözleşme gereği kendilerine bir kitap borcu olduğunu fark etmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Senaryosu Anthony Grieco imzası taşıyan filmin başrollerinde Aubrey Plaza, Cary Elwes, Michael Caine, Scott Speedman ve Ellen Wong oynuyor.

Sinema - Çok Satanlar
Sinema - Çok Satanlar
Sinema - Çok Satanlar
Sinema - Çok Satanlar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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