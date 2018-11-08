Sinema - "Cameron Post'a Ters Terapi"

2014 tarihli Appropriate Behavior'ın yönetmeni ve yıldızı olarak tanıdığımız Desiree Akhavan'ın Emily Danforth'un romanından uyarlanan ve Sundance'te ödül kazanan filmi, özgün bir büyüme hikayesini anlatıyor.

The Miseducation of Cameron Post, lisede sınıftan bir kız arkadaşıyla öpüşürken yakalanması sonrası tutucu ailesi tarafından dönemin "eşcinsel dönüştürme terapisi" kampına yollanan Cameron'ın ve orada edindiği arkadaşlarının çevresinde gelişiyor.