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Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Akan Satayev'in yönetmenliğini üstlendiği Tomris, 6. yüzyılda İskit-Saka İmparatorluğu'nun başına geçerek Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'un hayatını konu ediniyor.

Kazakistan ve Rusya ortak yapımı filmde, Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Aizhan Lighg ve Berik Aytzhanov rol alıyor.

Sinema
Sinema
Sinema
Sinema

Kaynak: Anadolu Ajansı

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