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Sinema - Baba

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.

"En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Uyarlama Senaryo" olmak üzere Oscar'da iki dalda ödül alan Florian Zeller'in filmi "Baba" izleyici ile buluşacak.

Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell ve Olivia Williams'ın başrollerinde oynadığı film; yaşı ilerlemesi ve kızı Anne'nin ısrarlarına rağmen tek başına yaşamakta direnen Anthony'nin yaşlanma, demans gibi deneyimleri tecrübe edişini ele alıyor.

Sinema - Baba

Sinema - Baba

Sinema - Baba

Sinema - Baba
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