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Sinema - Azra

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

Beyza Şenel'in yönetmenliğini üstlendiği Aşela Demir, Suada Şen ve Burak Küçük gibi isimlerin rol aldığı yerli korku filmi "Azra"; birkaç günlük sakin bir tatile çıkan Azra ve Burak çiftinin başından geçen paranormal olayları konu ediniyor.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı

 Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

 Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti

AA - Son Dakika Haberleri

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