Sinema - Azra

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

Beyza Şenel'in yönetmenliğini üstlendiği Aşela Demir, Suada Şen ve Burak Küçük gibi isimlerin rol aldığı yerli korku filmi "Azra"; birkaç günlük sakin bir tatile çıkan Azra ve Burak çiftinin başından geçen paranormal olayları konu ediniyor.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet