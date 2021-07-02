Sinema - "Azap" (TEKRAR)

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

"Azap"

Prömiyerinin gerçekleştirildiği Sundance'te ilgiyle karşılanan "Azap", bir anda ortadan kaybolan yaşlı annesi Edna'yı bulmak için kızı Sam ile birlikte annesinin evine giden Kay ve gizemli bir şekilde geri dönen Edna'nın hikayesini anlatıyor.

Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, Steve Rodgers ve Chris Bunton'ın rol aldığı filmi, Natalie Erika James yönetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı