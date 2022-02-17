Sinema - 6 Numaralı Kompartıman

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Juho Kuosmanen'in yönettmenliğini yaptığı, Yuriy Borisov, Seidi Haarla ve Yuliya Aug'un başrollerinde oynadığı "6 Numaralı Kompartıman", Türk izleyicisi ile buluşacak.

Rosa Liksom'un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Rusya, Almanya, Estonya ve Finlandiya ortak yapımı film, iki yabancının aynı kompartımanı paylaştığı uzunca bir tren yolculuğunu anlatıyor.