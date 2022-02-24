Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Joe Wright'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Cyrano", Roxanne'in ona duyduğu aşka karşılık vermeyeceğine dair kendini ikna eden Cyrano de Bergerac'in, Roxanne'in sevgisini kazanmaya çalışan genç Christian'a yardım etmesini anlatıyor.

Erica Schmidt'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki müzikalin başrollerinde Haley Bennett, Peter Dinklage, Kelvin Harrison, Ben Mendelsohn ve Bashir Salahuddin yer alıyor.