Sinema
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinema

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

03.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:17

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

"Mulan"

Disney'nin 1998 yapımlı klasik animasyon filminin canlı çekim uyarlaması olan "Mulan" macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Niki Caro'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Yifei Liu, Jet Li, Jason Scott Lee, Donnie Yen ve Li Gong yer alıyor.

3 Boyutlu olarak beyaz perdede yer alacak olan yapım, Çinli genç bir kadının erkek kılığına girerek hasta babası yerine İmparatorluk Ordusu adına çarpışmasını ve bu süreçte Çin'in gelmiş geçmiş en cesur kahramanlarından biri olma hikayesini anlatıyor.

Sinema

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Defne Samyeli
Spor Metin Oktay Erkan Kamat Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Antalya
Şu an buradasınız: Sinema - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 09:18:00. #1.14#
title