30.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:48

Filmin fragmanı "Sefiller"

İSTANBUL - Cannes Film Festivali'nden Jüri Ödülü ile dönen Sefiller, Paris banliyölerinde atandığı yeni göreve ve ekibe adapte olmaya çalışan polis memuru Stéphane'ın, kendisini farklı gruplarla polis arasında tırmanan gerilim içerisinde bulmasını anlatıyor.

Kaynak: AA

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