Sinema

Sinema

"Muhbir "Andrea Di Stefano'nun yönettiği Muhbir, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.

24.10.2019 09:12
Sinema

"Muhbir "

Andrea Di Stefano'nun yönettiği Muhbir, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.

Kaynak: AA
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