Sinema
"Muhbir "Andrea Di Stefano'nun yönettiği Muhbir, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.
24.10.2019 09:12
"Muhbir "
Andrea Di Stefano'nun yönettiği Muhbir, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.
Kaynak: AA