Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum
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Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum

15.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:18
Sinem Ünsal: Takıntılarımla mücadele ediyorum

Ünsal, takıntılarla mücadele ettiği bir dönemi olduğunu söyledi: "Her zaman kullandığım bardak, aynı yerde durur.

Ünsal, takıntılarla mücadele ettiği bir dönemi olduğunu söyledi: "Her zaman kullandığım bardak, aynı yerde durur. Yatağımı toplamadan evden dışarı çıkmam, kapıyı mutlaka üç defa kilitlerim."

Oyuncu, astroloji konusunda da hiçbir fikri olmadığını ve anlamadığını da belirtti: "Kendimi İkizler burcu zannediyordum, geçtiğimiz aylarda astrolojiyle ilgili detaylı bir görüşmeye gittim. Orada Yengeç burcu olduğumu öğrendim. Astroloji ile ilgim ve bilgim bu kadarmış."

Kaynak: Hürriyet

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