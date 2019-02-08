Sinem Umaş'tan Yeliz Yeşilmen'e Ağır Sözler: Ben Senin Gibi Evli Adamlarla Olmadım

Gelinim Olur musun programının gelini Sinem Umaş ve Yeliz Yeşilmen kavgası dur durak bilmiyor. Sokak hayvanları ile başlayan kavgada ikili arasında gerilim gittikçe artıyor. Birbirlerine bel altı hakaretlerde bulunan Sinem Umaş ve Yeşilmen tartışması 2. Sayfa programında alevlendi.

"BEN SENİN GİBİ EVLİ ADAMLARLA OLMADIM"

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Sinem Umaş'ın programda konuşma yaptığı sırada Yeliz Yeşilmen, sunucu Gülşen ve Müge'ye 12 yıl önce yaşanmış bir olayı mesaj attı. Geçmişiyle ilgili olumsuz yorumun ardından sinir krizine giren Sinem Umaş, açtı ağzını yumdu gözünü ve Yeşilmen'e "Ben senin gibi evli adamlarla olmadım" dedi.

"İNSANLARI GEÇMİŞİNDEN VURMAK DOĞRU DEĞİL"

2. Sayfa programının sunucuları " İnsanları geçmişinden vurmak doğru değil" yorumunu yaptılar.