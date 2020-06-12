Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığa gömdürdün vicdanın rahat mı? Fenomen gelin adayı Sinem Umaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Caner Çalışır'ın ablasının zoruyla kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü ve ailesinin cenazeye katılmadığını ileri sürdü.

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla yıldızı parlayan Sinem Umaş, önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden fenomen arkadaşı Caner Çalışır'ın cenaze töreniyle ilgili gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

"KARDEŞİNLE NE SEN VEDALAŞTIN NE DE ANNENİ GETİRDİN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Sinem Umaş, Caner'in ablasını kardeşinin parasını alarak cenazeye katılmamakla ve Çalışır'ı kimsesizler mezarlığa gömdürmekle suçladı. Yakın arkadaşı Caner Çalışır'a yapılanları sindiremediğini söyleyen Umaş, öfke kustuğu paylaşımlarında şunları söyledi: "Ben dayanamıyorum artık, Caner'i tanımayan bile mezarına gelip çocuğun ölümünden bile prim yaptı şimdi de hepsi sanki bir şeyler biliyormuş gibi boş boş konuşuyor sağa sola. 2 gündür gözüme uyku girmedi yazmasam arkadaşlığıma ihanet etmiş olacağım. Sözüm sana Pınar! Şimdi nasıl vicdanın rahat uyuyorsun bilmiyorum biz senin yüzünden arkadaşımızı o mezarlığına öksüz gibi gömdük! Ne annesini getirdin ne kendin gelip kardeşinle vedalaştın! Ne de bize izin verdin bir cenaze töreni yapalım güzel bir mezarlığa gömelim."

"CANER'İN PARASINI HANGİ VİCDANLA YİYECEKSİN"

"1 milyon takipçisi vardı senin kardeşinin cenazesine gelmek isteyen binlerce seveni olacaktı son yolculuğuna çiçeklerle uğurlayacaktık! Parasını biz öderiz dedik onu da bırakmadın! Şimdi de kalkmış yattığı yerin ne önemi var diyebiliyorsun nasıl bir kalp seninki? Bu çocuk bunu mu hak etti ? Bankada parası var evini de aldı şimdi o paraları hangi vicdanla yiyeceksin sen! Bir abla kardeşine bunu nasıl yapar?"

"KARDEŞİNİ ÖKSÜZ GİBİ MİNNACIK BİR ÇUKURA GÖMDÜRDÜN"

"Çok gücüme gitti. Sağımızda solumuzda dip dibe başka mezarlara basmamak için zor ayakta durup ona veda etmeye çalıştık! Belediyeye haber verip kardeşini belediyenin verdiği mezarlığına minnacık bir çukura toplu dua ile gömdürdün! Kimsesiz miydi bu çocuk binlerce seveni vardı! Herkes ona veda etmek isterdi Caner son yolculuğunda mutlu olurdu. Gelip kardeşine veda bile etmedin sen garip gibi öksüz gibi gömüldü nasıl canım acıyor nasıl üzgünüm... Bir abla bunu nasıl yapar? Evinde Yasin okutalım helva yapalım dedik ona bile izin vermedin alt komşusunda okuduk duasını!"

"HASTANEDEN CANER'İN CÜZDANINI VE TELEFONUNU İSTEDİN"

"Hastaneye gelip Caner'in telefonunu ve cüzdanını istemişsin bir de! Sonra kocanı göndermişsin benim evde çocuklarım var cenazeye gelemem diye. Senelerdir ilmek ilmek işleyerek kalplerini kazandığı sevenlerine özür borçlusun. En çokta kardeşine! O çocuğu o mezarlıktan alıp güzel bir yere gömeceksin Pınar Çalışır. Caner'in kendi parasıyla yapacaksın bunu. Yapmıyorsan izin ver biz yapalım! Ona hak ettiği rengarenk çiçeklerle veda töreni yapalım! Caner bunu hak etmedi o öksüz değildi binlerce seveni var... Aynı şekilde umarım öldüğünde çocukların sana bu son vedayı laik görür umarım."