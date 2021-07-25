Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e olay cevap
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Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e olay cevap

Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e olay cevap
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tarık Mengüç ile Sinem Umaş arasındaki polemik sosyal medyadan devam ediyor. Umaş, kendisini ırkçılıkla suçlayan Tarık Mengüç'ü reklam yapmakla suçladı. İşte detaylar...

Tarık Mengüç ile Sinem Umaş arasındaki polemik devam ediyor. Bir zamanlar Show TV'de yayınlanan 'Gelinim Olur Musun' yarışma programında Semra Kaynana'yla yaşadıklarıyla tanınan Sinem Umaş, saçlarının rengi üzerinden yaptığı paylaşımla, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" demişti. Mengüç ise Umaş'ı ırkçılıkla suçlamıştı.

Bikini karesini yayınlayan Umaş, Mengüç'ün reklam yaptığını söyledi.

Mengüç'ün yeni çıkardığı 'Deliler' parçasına atıfta bulunan Umaş, "şarkı yeni çıkmış rekama ihtiyacı var tabii... Kullan kullanabildiğin kadar. Zaten ben olmasam seni telefona kim bağlar magazine? Kafana da ara sıra cila attır kızıllık gider" yazarak, göndermede bulundu.

Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e olay cevap
Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e olay cevap
Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e olay cevap

Kaynak: Snob Magazin

Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le tartışmaya girdi
Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le tartışmaya girdi
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