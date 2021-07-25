Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e olay cevap

Tarık Mengüç ile Sinem Umaş arasındaki polemik sosyal medyadan devam ediyor. Umaş, kendisini ırkçılıkla suçlayan Tarık Mengüç'ü reklam yapmakla suçladı. İşte detaylar...

Tarık Mengüç ile Sinem Umaş arasındaki polemik devam ediyor. Bir zamanlar Show TV'de yayınlanan 'Gelinim Olur Musun' yarışma programında Semra Kaynana'yla yaşadıklarıyla tanınan Sinem Umaş, saçlarının rengi üzerinden yaptığı paylaşımla, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" demişti. Mengüç ise Umaş'ı ırkçılıkla suçlamıştı.

Bikini karesini yayınlayan Umaş, Mengüç'ün reklam yaptığını söyledi.

Mengüç'ün yeni çıkardığı 'Deliler' parçasına atıfta bulunan Umaş, "şarkı yeni çıkmış rekama ihtiyacı var tabii... Kullan kullanabildiğin kadar. Zaten ben olmasam seni telefona kim bağlar magazine? Kafana da ara sıra cila attır kızıllık gider" yazarak, göndermede bulundu.

Kaynak: Snob Magazin