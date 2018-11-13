Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çiftiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları ve aralarının açıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift ile ilgili gerçek Selimiye'de ortaya çıktı.

YURT DIŞI SEYAHATİ PLANLIYORLAR

Uzun süredir ortalıkta görülmeyen ünlü çiftin, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları iddia edildi. Marmaris-Selimiye'de üç hafta baş başa romantik bir tatil yaptığı, birkaç gün önce İstanbul'a döndükleri ve bir yurt dışı seyahati planladıkları ortaya çıktı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016'da dünyaevine girmişti.