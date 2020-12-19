Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti öyle bir şey yaptı ki...

Takvim'de yer alan habere göre; Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu.

İkilinin, yardıma muhtaç ailelerin bulunması için de iki kişilik bir ekip kurduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin