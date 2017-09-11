Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile Evlenince Daha İyi Para Kazanmaya Başladı
Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Sinem Kobal, yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Evlenmeden önce bölüm başı 30 bin TL alan Sinem, şimdi 40 bin TL alacak.
Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2 yıl aradan sonra başrolünü Birkan Sokullu ile paylaşacağı 'Gecenin Ötesi'nde oynayacak.
EVLİLİK SİNEM'E YARADI
Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmeden önce bölüm başına 30 bin TL alıyordu. Evlilikten sonraki yeni ücreti 40 bin TL oldu.