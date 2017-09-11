Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile Evlenince Daha İyi Para Kazanmaya Başladı

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2 yıl aradan sonra başrolünü Birkan Sokullu ile paylaşacağı 'Gecenin Ötesi'nde oynayacak.

EVLİLİK SİNEM'E YARADI

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmeden önce bölüm başına 30 bin TL alıyordu. Evlilikten sonraki yeni ücreti 40 bin TL oldu.