Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini hiç böyle görmediniz

'SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden 'Sevgililer Günü'ne özel aşk kareleri... Kobal, daha önce yayınlanmamış fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BENDE DURUM BUDUR

Hakan Altun'dan Sevgililer Günü mesajı:

Çare yok ölmüşe olmuşa ayrılık çıkmış aşk fallarında, 2021'de bende durum yine budur. Tüm sevdalıların "Sevgililer Günü"nü canı gönülden kutluyorum ve sevdalısı olmayanlara umutlarını asla kaybetmemelerini diliyorum.

ŞÜKRAN OVALI

Kocaman bir iyi kisin hayatımda ...Her kos¸ulda, her s¸artta, beraber gu¨lmekten vazgec¸medik... Bu konuda ki inadımız o¨mru¨mu¨ze yayılsın... İyi ki es¸im, iyi ki yol arkadas¸ım, iyi ki kızımın babasısın... Hep as¸kla huzurla ...Seni c¸ok c¸ok c¸ok ama c¸ooook seviyorum As¸kım ????

Kaynak: Hürriyet