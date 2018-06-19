Sinem Kobal: "Romantik Komedi" Süreci Bizim İçin Bitti!

Sinem Kobal'ın 1 milyon lira istediği için "Romantik Komedi 3"ün kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise iddiayı yalanlayarak kadroda yer aldığını ve yakında çekimlere başlayacaklarını söylemişti. Genç oyuncu çekimler için gün sayarken, yapım şirketi, projenin iptaline karar verdi.

Yaşanan olayların ve Sinem Kobal hakkında çıkan asılsız haberlerin ardından Sinem Kobal'ın ajansı bu süreçle ilgili bir basın açıklaması yaptı:

"ROMANTİK KOMEDİ" SÜRECİ BİZİM İÇİN BİTTİ!

Romantik Komedi serisi, oyuncumuz Sinem Kobal'ın severek içinde olduğu, gişe başarısı yakalamış filmlerdir. İki yıldan beri bu serinin devam filmi niteliği taşıyacak olan "Romantik Komedi 3" filmiyle ilgili yapım şirketi Boyut Film ve proje süpervizörü Ceren Aslan ile kendilerinin talebiyle çeşitli görüşmelerimiz oldu. Bu süreçte medyada konu ile ilgili yapılan, duyumlara dayanan ve hiçbir kaynağa dayandırılmayan haberlerde oyuncumuz Sinem Kobal'ın fotoğrafı ve ismi kullanıldı.

PROJEYE İNANÇLARI VARDI

Çoğu gerçek dışı olan bu haberlerle ilgili bir açıklama yapmak gereği doğdu. Sinem Kobal, bugüne kadarki her aşamada görüşmelerini projenin tasarımcısı Ceren Aslan ve senaristi Aslı Zengin ile senaryo üzerine yapmıştır ve tüm görüşmeler tarafların projeye olan inançları yüzünden son derece olumlu sonuçlanmıştır. Filmin yapım şirketi sahiplerinden ve yapımcısı Murat Tokat ile her türlü şartta anlaşılmış , ekibe yeni erkek oyuncu dahil edilmiş ve 1 temmuz da sete çıkmak üzere sözleşmeler imza aşamasına gelmiştir.