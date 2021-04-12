Sinem Kobal doğum kilolarını verdi

Sinem Kobal'ın fotoğrafları olay yarattı. Altı ay önce kızı Lalin'i kucağına alan oyuncunun, fit haline yorum yağdı. Kenan İmirzalıoğlu'yla mutlu evliliği olan Kobal'ın zayıflama formülü de belli oldu. İşte detaylar...
Sinem Kobal, evinin bahçesinde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Üç kare yayınlayan oyuncu, siyah kombin tercih etti. Stiliyle dikkat çeken Kobal'a binlerce beğeni geldi.
Altı ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Kobal'ın doğum kilolarını tamamen verdiği görüldü.
Online spor dersleri alarak zayıflayan oyuncunun, bir uzman tarafından verilen özel diyeti uyguladığı da iddia edilmişti. Kobal'ın fit haline hayranlarından yorum yağdı.
Kaynak: Snob Magazin