Sinem Kobal doğum kilolarını verdi

Sinem Kobal'ın fotoğrafları olay yarattı. Altı ay önce kızı Lalin'i kucağına alan oyuncunun, fit haline yorum yağdı. Kenan İmirzalıoğlu'yla mutlu evliliği olan Kobal'ın zayıflama formülü de belli oldu. İşte detaylar...