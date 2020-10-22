Sinem Kobal anne oldu
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Sinem Kobal anne oldu

22.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:28
Sinem Kobal anne oldu

İdris TİFTİKCİ / OYUNCU Sinem Kobal, anne oldu.

İdris TİFTİKCİ/ OYUNCU Sinem Kobal, anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal dün gece doğum yaparak, kızını kucağına aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı.  Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor. Misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutulduğu öğrenildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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