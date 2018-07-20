Sinem Gedik ile İntizar'ın Videosunu Szıdırdığı İddia Edilen Ahmet Hulusi Açıklama Yaptı: Hiçbir Alakam Yok

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le İntizar'ın gizli çekilmiş görüntülerini oğlunun velayet davasında mahkemeye "delil" olarak sunması ve görüntülerin sosyal medyada yayılması, Ceceli'ye yönelik tepkilere neden olmuştu. Görüntülerin sızdırılmasının arkasında Ahmet Hulusi olduğu iddia edilmişti. Hulusi'den konu hakkında açıklama geldi.

BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI VARDI

Gizli kamera kayıtları, dini ve siyasi bağlantılar Türkiye'de akıllara Fethullah Gülen ve Adnan Oktar tarikatlarını getirirken, gündeme bomba gibi düşen Sinem Gedik-İntizar gizli kamera kaydı bu kez "Burç Tarikatı" lideri, ABD'de yaşayan Ahmet Hulusi'yi gündeme taşımış ve "Sinem Gedik ve İntizar'ın lezbiyen ilişki kayıtlarında Burç Tarikatı'nın dahli var mı" sorularına neden olmuştu. Ceceli, Gedik ve İntizar'ın Cemaat lideri Ahmet Hulusi ile çekilmiş fotoğrafları da dikkat çekiyordu. Her üç isim de Ahmet Hulusi ile yakınlığıyla biliniyordu. Evlilik ve ayrılıklarına Ahmet Hulusi dahil olmuştu.

ŞEYH OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Bunun üzerine ABD'de yaşayan Ahmet Hulusi avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik arasındaki olayda hiçbir ilgilisinin olmadığı ifade edildi. Hulusi, açıklamasında kendisinin "şeyh" olmadığını ifade etti ve kendisi hakkında bu yönde çıkan haberleri yalanladı.

İşte Ahmet Hulusi'nin açıklaması:

