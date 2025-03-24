SİNEM DEDETAŞ KİMDİR? İBB'nin yeni başkanı olması beklenen Sinem Dedetaş nereli, kaç yaşında?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) önemli görevlerde bulunan ve adı yeni başkanlık için geçen Sinem Dedetaş, kariyeri ve geçmişiyle merak konusu oldu. Vatandaşlar, Sinem Dedetaş'ın kaç yaşında olduğunu, aslen nereli olduğunu ve hangi görevlerde bulunduğunu araştırıyor. Peki, Sinem Dedetaş kimdir, hangi eğitimleri aldı?İBB'nin yeni başkanı olması beklenen Sinem Dedetaş nereli, kaç yaşında? İşte, Sinem Dedetaş'ın biyografisi ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 14 Mayıs 1981 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Gemi inşaatı yüksek mühendisi olan Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını da aynı alanda tamamlamıştır.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR

Kariyerine denizcilik sektöründe mühendis olarak başlayan Sinem Dedetaş, özel sektörde çeşitli görevlerde bulunmuş, ardından Gemi Mühendisleri Odası Başkanlığı'nı yapan ilk kadın olmuştur. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanmış, bu görevini 2023 yılına kadar sürdürmüştür.

İBB'nin yeni başkanı olması beklenen Sinem Dedetaş nereli

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile adım atan Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçimi kazanarak göreve gelmiştir.

Sinem Dedetaş kaç yaşında

Son dönemde ise adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmekte olan Sinem Dedetaş, deneyimi, mühendislik altyapısı ve yerel yönetim tecrübesiyle dikkat çekmektedir.