Sinem Asrak bulundu mu? Sinem Asrak'a ne oldu, nerede?
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Sinem Asrak bulundu mu? Sinem Asrak'a ne oldu, nerede?

Sinem Asrak bulundu mu? Sinem Asrak'a ne oldu, nerede?
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Sinem Asrak bulundu mu? sorusu yanıt arıyor. Sinem Asrak kimdir, nerede? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İzmir'de kaybolan Sinem Asrak bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sinem Asrak konusu ele alınıyor.

Sinem Asrak bulundu mu? Sinem Asrak'a ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SİNEM ASRAK NEREDE, BULUNDU MU?

16 yaşındaki Sinem Asrak'ın kuzeni tarafından kaçırıldığı ifade ediliyor. Canlı yayına katılan anne, kızının teyzesinin oğlu Eren tarafından İzmir Kemalpaşa'dan kaçırıldığını belirtti.

Annesi Pınar Acı, daha önce Eren'in kendilerini de zorla tuttuğunu söyledi.

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