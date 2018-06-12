- Sineklerden kurtulmayı vaat eden pazarlamacı duyanları güldürüyor

Sineklerden kurtulmaya vaat eden pazarlamacı duyanları güldürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te sineklerden kurtulmayı vaat eden bir cibindirik satıcısı, sinekten yağ çıkaran pazarlama yöntemi görenleri güldürüyor

Gaziantep'in Barak Ovası olarak bilinen Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı köylerinde yaz döneminde artan sivri ve kara sinekleri fırsat bilen bir pazarlamacı, aracındaki cibindirik olarak bilinen ve sineklerden koruyan tülü ilginç bir yöntem ile satıyor. Aracında bulunan megafon ile kurduğu cümlelerle önce insanları korkutan pazarlamacı daha sonra ise sineklerden kurtulmayı vaat ediyor. kullandığı kendine has yöntem ile sinekten yağ çıkaran pazarlamacı, kendisini görenleri ve duyanları da gülümsetiyor.

Sosyal medyayı da renklendirdi

İlginç pazarlama yöntemini cep telefonu ile de kaydeden bölge insanı, görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı. Binlerce kez izlenen görüntüler, sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgisini de görüyor