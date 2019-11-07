Sinekle mücadeleye devam

07.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:05

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını kış aylarında da tüm ilçelerde sürdürülüyor. Bursa genelinde 17 ilçedeki 10 şantiyede, 227 ilaçlama personeli ve toplam 67 adet araçla ilaçlamalar kesintisiz devam ediyor.

Düzenli olarak yapılan ilaçlamalara rağmen belirli dönemlerde karasineklerin arttığına yönelik şikayetleri de titizlikle inceleyen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sorunun kırsal mahallelerde arazilere bırakılan hayvan gübrelerinden kaynaklandığını tespit etti. Zeytin bahçeleri ve tarlalara bırakılan hayvan gübreleri sinek üremesi için uygun ortam hazırlarken, tüm bu alanlar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli ilaçlama yapılıyor.

Kaynak: Bültenler