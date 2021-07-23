Sinekle mücadele sürüyor
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Sinekle mücadele sürüyor

Sinekle mücadele sürüyor
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Sinekle mücadele sürüyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Sinekle mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri Kurban Bayramı'nda artan sinek popülasyonuna karşı tüm ilçelerde gece gündüz ilaçlama yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede halkın ve turistlerin rahat bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri gece gündüz mesai yapıyor. Sinek ve haşere üremesini önlemek için fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütülüyor. Kurban Bayramı'nda da hayvan satışı yapılan alanlar, fosseptikler, bataklıklar, kanallar, mazgallar, durgun sular gibi yerler ilaçlanıyor. Kurbanla birlikte artış gösteren karasinekle de kafes, yapışkan bant ve tuzak uygulamalarıyla mücadele ediliyor. Sinekle mücadele biyosidal ürün uygulayıcı' sertifikasına sahip 1386 personel, 270 araç ve 968 el tipi ekipmanla gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: Habermetre

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