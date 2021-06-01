Sinek ve Haşere Mücadelesi Aralıksız Olarak Devam Ediyor.

Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini hedefleyen Erzincan Belediyesi şehir genelinde doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlarla sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.