Sinek ve Haşere Mücadelesi Aralıksız Olarak Devam Ediyor.
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Sinek ve Haşere Mücadelesi Aralıksız Olarak Devam Ediyor.

Sinek ve Haşere Mücadelesi Aralıksız Olarak Devam Ediyor.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini hedefleyen Erzincan Belediyesi şehir genelinde doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlarla sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.

Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini hedefleyen Erzincan Belediyesi şehir genelinde doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlarla sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.

Tüm cadde ve sokakları ilaçlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu gözetmeden 24 saat boyunca ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Nisan ayında sinek ve haşerelerin üreme ortamları olan mesire alanları, su kanalları, bataklık alanlar vb. sulak bölgelerde larvasit ilaçlaması ile çalışmalarını başlatan Erzincan Belediyesi ilaçlama faaliyetlerini devam ettiriyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, "Güçlü bir filo ile belediye sınırları içerisinde sezon boyu ilaçlama çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: Habermetre

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