Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı
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Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı

Konuşanlar: Beton bariyerlerin kaldırılması -Başbakanlık Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya ile röportaj -Bağdat Karh bölgesi Trafik Polis Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ile röportaj Köprüde temizlik çalışmaları Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri,...

12.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:39
Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı

Konuşanlar:

Beton bariyerlerin kaldırılması

-Başbakanlık Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya ile röportaj

-Bağdat Karh bölgesi Trafik Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ile röportaj

Köprüde temizlik çalışmaları Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri, gösterilerden dolayı trafiğe kapatılan Sinek Köprüsü'nden beton bariyerler kaldırıldı. Köprü, önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacak. Başbakanlık Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya, köprünün 24 saat içerisinde trafiğe açılacağını söyledi. Bağdat Karh bölgesi Trafik Polis Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ise köprünün Bağdat'ın iki yakasını birbirine bağladığını ifade ederek, araç geçişlerine açılmasının trafiğe rahatlatabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı
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