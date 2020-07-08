Sindoma Başkanı Osman Eş: "İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sindoma Başkanı Osman Eş: "İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı"

Sindoma Emlak Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, sektörde en büyük sorunun denetimsizlik olduğunu belirterek, ülkede isteyen herkesin sabah kalkıp müteahhit olabildiğine dikkat çekti.

Sindoma Başkanı Osman Eş:
08.07.2020 08:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:22

Sindoma Emlak Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, sektörde en büyük sorunun denetimsizlik olduğunu belirterek, ülkede isteyen herkesin sabah kalkıp müteahhit olabildiğine dikkat çekti. Eş, "Sektörde iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalıdır" dedi.

Hayatında hiç konut yapmamış birkaç kişinin gidip 3 bin konutluk proje yapmasının engellenmesi gerektiğini dile getiren Osman Eş, "Firmalar, iş bitirme yeterlilikleri ile yapılabilecek proje alanı arasında ilinti kurularak yetkilendirilmeli. Bu sayede mağdurlar azalacaktır" dedi.

Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde orta gelir grubuna hitap edecek konut üretimi problemi olduğunu kaydeden Osman Eş, şöyle devam etti;

"Bu durum üreticiden kaynaklanmıyor. Kaynaklar pahalı yani konutun en temel kaynağı olan arsa temini maliyeti. Bu da alıcının talebine ve alım gücüne göre fazla proje üretilememesine neden oluyor. Yatırımcı tarafından bakacak olursak, arsa fiyatlarının çok yüksek olması erişilebilir konut üretimini engelliyor. Ayrıca vergi ve mevzuattaki belirsizliklerden doğan aksaklıklar var. Tüm bunlar inşaat sektörünü zayıflatan, yatırımı güçleştiren nedenler" dedi.

Ülkemizde insanların en öncelikli hedefinin bir ev bir araba olduğuna dikkat çeken Sindoma Başkanı Osman Eş, "Biz de insanların belki de ömründe 1 defa sahip olmak istedikleri bir gayrimenkule en doğru ve şeffaf biçimde ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Merdiven altı türedi emlakçıların da kendi meslek itibarlarına darbe vurduğunu belirten Eş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin, 5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdini hatırlatarak, "Yönetmeliğin 6. maddesine göre, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekiyor. İlgili yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi. Emlak ya da konut alacak, satacak kişiler, emlak müşavirlerinin mutlaka yetki belgesine sahip olduğunu teyit ettirmelidir" hatırlatmasında bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı Güncel
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti Dünya
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Magazin
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı Magazin
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı Güncel
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
9 yaşındaki kız çocuğu, can çekişen yavru kediyi görünce gözyaşlarına hakim olamadı
9 yaşındaki kız çocuğu, can çekişen yavru kediyi görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Danla Bilic'ten 'Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?' sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Erdoğan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Okan Buruk Cüneyt Çakır Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sindoma Başkanı Osman Eş: "İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 08:23:31. #1.15#
title