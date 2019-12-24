24.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:15

Sindirim sistemi kanserleri gençlerde de görülüyor

İSTANBUL, (DHA)- Yemek borusu, mide, safra kesesi ile safra yolu, karaciğer, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs kanserlerini içeren sindirim sistemi kanserlerinin görülme yaşının 20'lere kadar düştüğünü söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal, erken evredeki kanserlerin ESD işlemi ile ameliyatsız tedavi edilebileceğini dile getirdi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Erdem Akbal ve Doç. Dr. Salih Boğa önderliğinde düzenlenen 'Vakalarla Kolorektal Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD)' toplantısında sindirim sistemi kanserlerinde ESD yöntemi mercek altına alındı. Ülkemizin ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 100'ü aşkın katılımcıya, uluslararası arenadaki en ünlü gastroenterologlardan biri olan Japonya Jichi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshikazu Hayashi eşliğinde eğitim verildi. 50 yaş altındaki kişilerde sindirim sistemi kanserlerinde belirli bir oranda artış olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal 'Bu artış 40'lı yaşlarda başlamıyor, maalesef 20'li yaşlardan itibaren kalın bağırsak kanseri riskinde artış var' diye konuştu.

CERRAHİ MÜDAHALEYE GEREK KALMIYOR

ESD yönteminin, sindirim sistemindeki polip ya da erken evredeki kanserlerin çıkartılmasında kullanıldığını söyleyen Dr. Erdem Akbal, 'Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaktaki polip ve erken evre kanserleri ameliyatsız, endoskopik yöntemlerle çıkarıyoruz ve kısa süre içerisinde hastayı taburcu ediyoruz. Bu tüm dünyaya Japon gastroenterologlar tarafından tanıtılan ve öğretilen bir yöntemdir. Ülkemizde de son 4 yıldır bu yöntem yaygınlaşmaya başladı' ifadelerini kullandı.

GIDALAR SUÇLU OLABİLİR

Sindirim sistemi kanserlerinde belirli oranda artış olduğunu ve 20'li yaşlardan itibaren kalın bağırsak kanserinin görülebileceğini ifade eden Dr. Akbal, 'Tek bir sebep gösterilmiyor ancak çoğunlukla sebepleri arasında çevresel faktörler, endüstrileşmenin artması gösteriliyor. Tükettiğimiz gıdalar da bu sebeplerin arasında yer alıyor' dedi.

'KOLON KANSERİNE BAĞLI ÖLÜMLERDE YÜZDE 53 AZALMA'

Gelişen teknoloji sayesinde özellikle erken evre kanserlerin ve kanser öncüllerinin endoskopik yöntemlerle cerrahiye gerek kalmadan tedavi edilebildiğinden söz eden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa ise, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde açılan İleri Endoskopi Merkezi hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Boğa, 'Bu merkez tamamen bunun üzerine kuruldu. Son teknolojik ekipmanlarla donatılmış olmasıyla, hasta konforunu ön planda tutan odalarıyla da Türkiye'de ilklerden biri diyebiliriz. Bu tedaviler sayesinde örneğin kolon kanserine bağlı ölümlerde yüzde 53 azalma saptanmıştır. Taramada saptanmış, erken evre ya da kısa ve orta vadede kansere dönecek kanser öncülü lezyonları özellikli aletlerle, sadece ışığın dalga boyunu değiştirerek, kanser dokusunu tanıyabilen aletlerle saptayıp hiçbir cerrahiye gerek kalmadan hastayı 1 gün yatırarak tedavi edebiliyoruz' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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