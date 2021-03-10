Sındırgılı üretici evinin bahçesine kurduğu pres makinesinde susamın yağını çıkararak satıyor
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Sındırgılı üretici evinin bahçesine kurduğu pres makinesinde susamın yağını çıkararak satıyor

10.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:12
Sındırgılı üretici evinin bahçesine kurduğu pres makinesinde susamın yağını çıkararak satıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Bekir Altay, 10 yıl önce kilogramını 5 liradan satamadığı susamın, kurduğu pres makinesinde yağını çıkartarak litresini 60 liradan satıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Bekir Altay, 10 yıl önce kilogramını 5 liradan satamadığı susamın, kurduğu pres makinesinde yağını çıkartarak litresini 60 liradan satıyor.

Dedesinden öğrendiği yağ çıkartma işlemini gerçekleştiren Altay, kendisini geliştirerek yağ pres makinesi aldı.

Susam yağının litresini 60 liradan satmaya başlayan Altay, ortaya çıkan susam küspesini ise hayvancılıkta kullanıyor.

Altay, susamını getirip yağının sıkılmasını isteyenlerden ise ücret almıyor.

Bekir Altay, yaptığı açıklamada, 3,5 kilodan 1 litre yağ çıktığını söyledi.

Altay, iyi bir susamın normal renginin sarı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Susam önce makineden geçirilir. Daha sonra da yarma haline getirilir, yarıldıktan sonra ocaktaki tavaya gider. Tavada tam kıvamı alıncaya kadar pişirilir ondan sonra prese gider. Prese geçince yağ olarak çıkar. Küspesi preste kalır, yağı çıkar. Buraya yağ çektirmek için gelen müşteriler akıllı telefonları sayesinde internete girip susam ve çitlembik yağlarının hangi hastalıklara iyi geldiğine bakıyorlar. Çitlembik yağı da susam yağı gibi birçok hastalığa karşı faydası var."

Bekir Altay'ın oğlu 52 yaşındaki İsmail Altay da babasının kendisine öğrettiği mesleği sürdürmek istediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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