Sındırgılı Mehmet usta 68 yıldır koltuk değnekleriyle dükkanına gidip terzilik yapıyor
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Sındırgılı Mehmet usta 68 yıldır koltuk değnekleriyle dükkanına gidip terzilik yapıyor

Sındırgılı Mehmet usta 68 yıldır koltuk değnekleriyle dükkanına gidip terzilik yapıyor
Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 85 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Aslan, terzilik mesleğini 68 yıldır severek sürdürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 85 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Aslan, terzilik mesleğini 68 yıldır severek sürdürüyor.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 3 yaşında sol bacağı yürüme yetisini kaybeden Aslan, ilkokulu babasının yardımıyla bitirdi. Mezun olduktan sonra bir terzinin yanında çıraklığa başlayan Aslan, 1960'ta pasajda kendi dükkanını açtı.

Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Aslan, engelli aracıyla geldiği iş yerinde mesleğini sürdürüyor.

Mehmet Aslan, AA muhabirine, mesleğe başladığı yıllarda gece gündüz çalışarak siparişleri ancak yetiştirebildiğini söyledi.

Eskiden konfeksiyon olmadığı için çok yoğun çalıştıklarını belirten Aslan, "Bu işe başladığımda en çok zorlandığım konu, motorlu makinelerin olmamasıydı. Şimdi motorlu makineler var. Düğmeye basıyorsun, çalışıyor." dedi.

"5-6 çırak yetiştirdim, onlar dükkan açtı"

Aslan, terziliği tek ayağıyla öğrendiğini dile getirdi.

Tek ayağıyla makineyi çalıştırdığını, ütü yaptığını ifade eden Aslan, "Tek ayakla çalışmakla çift ayakla çalışmak arasında fark oluyor. Ayağım sakat olmasına rağmen bütün zorluklara katlandım, bu mertebeye öyle geldim. Bu meslek sayesinde evimi yaptırdım, oğlumu, kızımı okuttum, düğünlerini yaptım." ifadelerini kullandı.

Elektrikli ütüler piyasaya çıkıncaya kadar 1960'ta aldığı kömürlü ütüyü kullandığını anlatan Aslan, bir meslektaşından alıp 50 yıldır çalıştığı dikiş makinesinin ise 100 yıllık olduğunu söyledi.

Terzilik mesleğinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan Aslan, "Konfeksiyon çıktı, terzilik öldü. Geleceği, gideceği kalmadı artık ama yıllar sonra bir düğme diktirmek, paça yaptırmak, bir fermuar diktirmek için insanlar terzi bulamayacak. 5-6 çırak yetiştirdim, onlar dükkan açtı. Onlardan sonra bir daha çıraklığa gelen olmadı." diye konuştu.

Aslan, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmek istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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