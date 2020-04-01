Sındırgılı kadınlar maske üretimine başladı Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir grup kadın, koronavirüs salgını riskine karşı maske üretmeye başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir grup kadın, koronavirüs salgını riskine karşı maske üretmeye başladı.

İlçedeki Akpınar Yaşam Merkezi'nde belediye öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında maske yapmaya başladı.

Kadınlar, diktikleri maskeleri buharla dezenfekte ederek tek tek ambalajlıyor.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin maske ihtiyacını karşılamak için üretime başladıklarını söyledi.

Aldemir, sürecin en kısa sürede normale dönmesi temennisinde bulunarak, "Biz gerek kaymakamlık olarak gerek belediyemiz olarak bütün tedbirleri almak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sizlerden halkımızdan tek ricamız var. Evde kalın, evde kalırsanız sağlıklı kalırsınız." diye konuştu.

Maske üretiminde çalışan bayanlardan Şengül Oruç Topçu da Belediye ve sağlık personellerine destek olmak için böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA