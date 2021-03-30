Sındırgılı gençlerden doğada temizlik çalışması
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Sındırgılı gençlerden doğada temizlik çalışması

İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN - Haberler | Yerel

Sındırgılı gençlerden doğada temizlik çalışması Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Sındırgı'da Gençlik Var" ekibi sosyal farkındalık amacıyla Cüneyt Vadisinde temizlik harekatı başlattı.

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Sındırgılı gençlerden doğada temizlik çalışması

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Sındırgı'da Gençlik Var" ekibi sosyal farkındalık amacıyla Cüneyt Vadisinde temizlik harekatı başlattı. Doğayı keşfeden gençler hep birlikte etrafa bırakılan çöpleri temizledi.

Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi, Sındırgı Gençlik Merkezi, Milli Eğitim ve Müftülük işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyonda gençler faydalı bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşadı. Özellikle geri dönüşmeyen plastik ve cam atıkların doğayı çok tehdit ettiği vurgulanarak gelişigüzel atılmamasını istediler. Çöp toplamanın yanında gençler hem sohbet etti hem eğlendi.

Sındırgı Gençlik Merkezi üyelerinden Mustafa Yılmaz "Burada Sındırgı Müftülüğümüzün, Belediyenin, Sındırgı Gençlik Merkezimizin ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çatısı altında düzenlenen doğa yürüyüşündeyiz. Bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Şu an arkamızda gördüğünüz Cüneyt vadisinde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Artık dönüş yolundayız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Aynı zamanda dönüş yolunda çevrede olan çöpleri topladık. Böyle bir sosyal sorumluluk projesine katıldık. Keşke çöpler olmasa da biz onları toplamasak. Bu doğayı kirletmeye hiçbirimizin hakkı yok. Bu doğa bizim ve biz bu doğa olmadığı sürece yaşayamayız. Ondan dolayı herkes kendi sorumluluğunu bilmeli ve bu doğanın kıymetini bizden sonraki kuşaklara aktarmalıyız. Onlara bunları bağışlamalıyız" dedi.

Sındırgı İlçe Müftülüğü din hizmetleri uzmanı Fatih Yörük, "Bugün Belediyemiz, İlçe Müftülüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezi Müdürlüğümüzle beraber Sındırgıda Gençlik Var projesi kapsamında Cüneyt Vadisinde bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Dönüşte de arkadaşlarımızla beraber bir farkındalık oluşturmak için çevre temizliği gerçekleştirdik. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çevremizi temiz tutalım" dedi.

Sındırgılı gençlerden doğada temizlik çalışması
Sındırgılı gençlerden doğada temizlik çalışması
Sındırgılı gençlerden doğada temizlik çalışması
Sındırgılı gençlerden doğada temizlik çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN

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