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Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması ile birlikte Sındırgı Belediyesi Zabıta ekipleri nöbetçi yardım timi oluşturdu.

22.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:39
Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması ile birlikte Sındırgı Belediyesi Zabıta ekipleri nöbetçi yardım timi oluşturdu.

153' e gelen talepler doğrultusunda 65 yaş üstü ve çıkma yasağı bulunan vatandaşların özellikle ilaç ihtiyacı başta olmak üzere, farklı talepleri kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Sivrikaya yaptığı açıklamada " İçişleri Bakanlığımızın uygulamış olduğu 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağına istinaden biz de yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını giderebilmek babında ilaçlarını, kişisel ihtiyaçlarını giderebilmek için Zabıta müdürlüğü olarak çalışma kapasitesini arttırarak ekiplerimizi çoğalttık. Nöbetçi ekipler oluşturduk. Ek önlemler aldık. Her türlü ihtiyaçlarını ve gerekli olan tüm malzemeleri konusunda 153e ulaşan tüm vatandaşlarımıza gerekli yardımları yapmaktayız" sözlerine yer verdi.

Sındırgı Belediyesi Zabıta ekiplerince ilaçları evine kadar ulaştırılan 81 yaşındaki Gülseren Topçu da memnuniyetini dile getirerek "Allah razı olsun. İlaçlarımı kapıma kadar getirdiler" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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