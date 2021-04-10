Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor
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Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN - Haberler | Yerel

Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor Yüzde 57'si ormanlarla kaplı Balıkesir'in doğal şehri Sındırgı ilçesinde yeşili artırmak için çalışmalar başlatıldı.

Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor

BALIKESİR - Yüzde 57'si ormanlarla kaplı Balıkesir'in doğal şehri Sındırgı ilçesinde yeşili artırmak için çalışmalar başlatıldı. Ürün çeşitliliğini arttırmak ve ekonomik kazanç sağlamak adına Sındırgı Belediyesi tarafından sera kurulumu gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında Sındırgı ilçesinde yapılan seralarda belediye personeli tarafından ürün yetiştirilmeye başladı. Sera üretimi içerisinde gül, limoni selvi, mevsimlik çiçek, tıbbi aromatik bitkiler ve alternatif çiçekler yetiştiriliyor. Özel tasarlanmış sera alanında yetiştirilen çiçek ve bitkilerin bakımı belediye personeli tarafından özel olarak yapılıyor. Her türlü hava şartlarına dayanıklı bitkilerin yetiştirilip personel tarafından belirlenen noktalara özenle dikimleri gerçekleşecek. Parklarda ve yeşil alanlarda kullanılacak bitkiler ve çiçekler bu serada yetiştirilecek. Yapılan dev yatırımlarla Sındırgı'nın marka değerini yükselten ve bunun yanı sıra ilçenin görselliğine de ayrı bir önem veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın talimatlarıyla sera üretimi başlatıldı.

Başkan Yavaş, "Üretim kalitesi olarak çok iyi bir noktaya geldik"

Çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Yavaş;" Yaptığımız bu serada 10 bine yakın fidan yetiştirmek tıbbı aromatik bitkiler, boya bahçesi gibi alanlarda taçlanan bu alan bizim belediye olarak dışarıya verdiğimiz maliyeti azaltacak, fidan almak için yaptığımız alışverişi de artık kendi imkanlarımızla yapmak anlamına geliyor. Yani belediye bütçesine de büyük bir katkı sağlanıyor. Personelimiz hem şehre farklı alanlarda ekim dikim yaparak hem de şehrin yeşilliğine önem verdiği gibi belediye bütçesine de katkı sağlıyorlar. Her mevsimde ilçemizin güzelliğine güzellik katıyoruz" dedi.

Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor
Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor
Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor
Sındırgı yeşil alanlarını büyütmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN

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